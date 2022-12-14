Kargalar bir mahallenin kabusu oldu. Davul çaldılar yine kaçıramadılar

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağı Mahallesi sakinlerinin başı kargalarla dertte. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, kavak ağaçlarını mesken tutan kargalar mahallede yaşayanlara sıkıntı yaşatıyor. Özellikle gün batımına yakın saatlerde ortaya çıkan yüzlerce karga hem çıkardıkları sesler ile rahatsızlık veriyor hem de ekinlerin zarar görme ihtimali yüzünden mahalle halkını tedirgin ediyor.

Gece karga seslerinden uyuyamadıklarını belirten mahalle halkı geçen yıl davul ve tef çalarak kargaları uzaklaştırmaya çalışırken bu yıl ise farklı bir yöntem kullanıyorlar. Mahalleli, akşam saatlerinde araçlarına binip korna sesleri ile kargaları uzaklaştırmaya çalışıyor.

Mahallede hayvancılık yapan Orhan Özcan, "Akşam olunca kargalar, mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor. O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Geceleri sabahlara kadar yatamıyoruz, bazen gece kalkıp korna sesleri ile gürültü yapıyoruz. Kısa bir süreliğine dağılıp tekrar geri geliyorlar.

Geçtiğimiz yıl mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak kargaları kovmaya çalıştık ama çözüm olmadı. Bu defa araçlarımızı yan yana çekip korna çalıp, araçların ışıkları ile kovmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)