Kargo görünümlü araçtan balık istifi gibi 51 kaçak çıktı. 2 İran 4 Irak 37 Afganistan 8 Pakistan uyruklu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesi kara yolundaki uygulama noktasında kapalı kasa kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonun kasasında 2 İran, 4, Irak, 37 Afganistan, 8 Pakistan uyruklu olmak üzere 51 kaçak yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yapan şoför ile kamyona öncülük eden otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.

Kaçaklar, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülürken; şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.

BAŞAKŞEHİR'DE DE 517 KAÇAK YAKALANDI

İstanbul’da polis ekipleri tarafından bir süre takip edildikten sonra Başakşehir’de havaya ateş ederek durdurulan kamyonun kasasından çok sayıda kaçak çıktı. Kaçaklar polis ekiplerini karşılarında görünce kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 42 şüpheli ile 517 kaçak yakalandı. Şüphelilerden 26’sı tutuklandı.