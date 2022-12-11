İşte karın bölgesi yağlanmasından kurtulmanın en kolay yolu

Genellikle kalça ve göbek bölgesinde oluşan yağlar bireylerin günlük hayatını, giyimini, sağlığını oldukça etkiliyor. Bazıları spor yaparak bazıları ise sağlık beslenerek bu bölgelerdeki yağlardan kurtulmaya çalışıyor.

Bu yağlanmalar genelde kollajen eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Kalça bölgesinde yağlanmalara göre, göbek bölgesindeki yağlanmalar daha kolay eriyor.

Karın bölgesi yağlanması, içerisinde organlar bulunduğu için karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği, diyabet gibi hastalıkların tetiklenmesine yol açıyor.

YEMEK YİYEYEK YAĞLARDAN KURTULMA

Yağlardan kurtulmanın kolay yollarından biri sağlıklı yemek yemek. İlk olarak basit karbonhidratı azaltmanız gerekiyor. Basit karbonhidrattan kompleks karbonhidrata çevirmemiz gerekiyor.

İkinci olarak şekerden uzaklaşmamız lazım. Üçüncü olarak ise erde tavuk, balık, sebze ve baklagil tüketilmesi gerekiyor.

Pilav, makarna, nohut gibi fazla karbonhidratlı besinlerden uzaklaşmamız gerekiyor.

Lif oranı düşük ve rafine tahıllar bakımından zengin bir beslenme tarzı, kilo alma ve daha yüksek karın yağı seviyeleri riskini artırabilir. Bu besinlerde uzak durmak gerekiyor.

En sağlıksız yağlardan olan trans yağlardan uzak durulması lazım.

Alkolü azaltarak, biraz da spor yaparak göbeksel yağlanmadan kurtulmak mümkün.