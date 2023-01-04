Karın germe ameliyatıyla gelen güzellik

Kadınların özellikle doğum sonrası karın bölgeleri yoğun deformasyona uğramaktadır. Doğum haricinde aşırı kilolu kadın ve erkeklerde karın bölgesinde görülen yağlanma, sarkma, büyük karın görünümü hem fiziksel görüntü hem de sağlık açısından istenmeyen bir durumdur. Hamilelerde doğum süreci bittikten ya da obez kişilerde yoğun kilo verimi sağlandıktan sonra karın bölgesinden giden kilolar neticesinde deri sarkma ve deformasyona uğrar. Abdominoplasti de denilen karın germe ameliyatı burada devreye girerek karın bölgesinin kötü görünümünü yok etmeyi, genç, fit ve ideal formunu gerçekleştirmeyi sağlar. Karın germe ameliyatı asla bir zayıflama ameliyatı değildir. Karın germe operasyonunun amacı; bozulan, şekil bozukluğuna uğrayan karın bölgesinin toparlanıp fit ve estetik görünüm kazanmasını sağlamaktır.

Karın Germe Ameliyatı Kimler İçindir?

Karın germe ameliyatının uygulanması için kişi önce Plastik cerrah muayene ve tetkikinden geçmeli, ameliyat için uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Karın bölgesinde sarkma, gevşeme, deformasyon, şekil bozukluğu gibi etkiler görünmesi doktor tarafından tespit edilmelidir. Sağlık değerlerinin uygun olmasının yanı sıra şu koşullar da bu ameliyat için gereklidir:

* 18 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu

* Hamile olmaması

* Kilo verme sürecinin tamamlanmış olması (kişinin kilo verme süreci devam ediyorsa ideal kilosuna ulaşması ve bir müddet bu kilosunu koruması beklenir)

* Yeniden hamilelik planlanmıyor olması (ameliyat sonrası hamilelik durumunda kişi kilo alımıyla yeniden sarkma yaşayabileceği için son hamilelikten sonra bu ameliyatın yapılması önerilir.)

* Kronik hastalığı olmaması

Bu koşulların yanı sıra karın germe operasyonu, karın görüntüsünü beğenmeyen, istediği kıyafeti giymek isteyen, yeniden genç ve fit görünümüne kavuşmayı hayal eden herkes için uygun bir ameliyattır.

Karın Germe Ameliyatı Nereye Yapılır?

Karın germe ameliyatı karın bölgesindeki deformasyon incelenerek tam karın germe veya mini karın germe olarak gerçekleştirilir. Burada kıstas göbek deliği üstü ve altı bölgesidir. Sarkma ve deformasyon tüm bölgeyi kapsayacak şekilde göbek deliğinin üstünde ve altında ise tam karın germe ameliyatı yapılır. Deformasyon sadece göbek deliğinin altında (alt karın bölgesi) ise mini karın germe ameliyatı yapılır.

Tam Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tam karın germe ameliyatı aşırı kilolu kişilerin veya hamilelerin ideal kilolarına ulaşmaları neticesinde karın bölgelerinin toparlanmasına, sarkma ve gevşemelerin giderilmesine yönelik yapılır. Kişiye ameliyat esnasında genel anestezi uygulanmaktadır. Bu nedenle ameliyat hastane ortamında yapılmaktadır.

Tam karın germe ameliyatı göbek deliğinin üst kısmından göbek deliğinin 8-10 cm altına kadar olan bölgedeki deri kaldırılarak yapılır. İlk olarak; hamilelik, aşırı kilo alma, spor amaçlı ağır kaldırma, çömelme gibi nedenlerle oluşan karın kaslarındaki ayrılma onarılır. Karın derisi gerilir ve fazla doku kesilir. Gerekli görülürse göbek deliğinin yeri yeniden belirlenebilir. Şekil verilen bölge dikiş atılarak kapatılır. Ortalama 4-5 saat süren bu ameliyat neticesinde kişi istediği karın görünümüne kavuşmuş olur.

Mini Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Mini karın germe ameliyatı genellikle doğum sonrası alt karın bölgesinde sarkma, gevşeme yaşayan kadınlara uygulanan bir işlemdir. Ameliyat, göbek deliğinin altından kasıklara kadar olan bölgeyi kapsar. Hastane ortamında ve genel anesteziyle uygulanan mini karın germe ameliyatı tam karın germeye göre daha küçük bir kesiyle gerçekleştirilmektedir. Ayrılan kasların onarılması, karın derisinin gerilmesi ve kesilmesine yönelik bu işlem ortalama 3-4 saat sürmektedir.

Karın Germe Başka Ameliyatlarla Bir Arada Yapılır Mı?

Karın germe operasyonları kişinin ihtiyacı doğrultusunda başka operasyonlarla bir arada yapılmaktadır.

Karnın alt ve üst kısmında kişinin kilo vermesine rağmen kurtulamadığı yağları varsa tam karın germe işlemi öncesi liposuctionla yağların alınması sağlanır. Yağlı bölge alındıktan sonra karın germe işlemi yapılmaktadır. Karın kaslarının ayrılması (Diastatis Rekti) sonucu oluşan fıtık ameliyatı karın germe işlemi ile birlikte kombineli olarak yapılabilmektedir.

Mini karın germe ameliyatı, tam karın germe ameliyatında olduğu gibi öncesinde liposuctionla birlikte uygulanabilir. Bunun haricinde annelik estetiği denilen ameliyat kombininin içerisinde Meme Estetiği, Liposuction gibi işlemlerle de bir arada gerçekleştirilebilir.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Karın germe ameliyatı sonrası iyileşme süreci kişinin ameliyat bölgesine bakımına ve doktor tavsiyelerine uymasına bağlı olarak değişmektedir. Mini karın germe ameliyatı tam karın germeye göre daha küçük bir bölgede gerçekleştiği için ve daha küçük bir kesi açıldığı için iyileşme süreci daha hızlıdır.

Kişinin genel durumuna göre ameliyat sonrası 1 ya da 2 gün hastanede kalması gerekebilir. Hastanın ameliyat sonrasında kanamasının engellenmesi için takılan drenler 48 saat içerisinde çıkartılır. Kişinin günlük hayatına dönmesi 1 hafta sürmektedir. Taburcu edilen kişinin sonraki süreçte dikkat etmesi gereken durumlar şunlardır:

* Korse kullanımının ihmal edilmemesi. Ameliyat sonrası korse takımı karnın şeklini oluşturmasını ve korumasını sağlamaktadır. Bu nedenle ilk 3 hafta gece-gündüz olacak şekilde sürekli korse kullanımı zorunludur. 3 haftanın sonrasında 3 hafta daha sadece gündüz kullanımlı korseye geçilebilir.

* Kişinin sırt üstü ya da yan yatması gerekliliği. Kişi ameliyat sonrasında asla yüzüstü yatmamalı, bacaklar hafifçe karna çekilerek sırt üstü ya da yan yatılmalıdır. Kişiye bu dönemde daha rahat edebilmesi için bacaklarının altına ya da arasına yastık koyması önerilir. Ayakta dururken ise düz durmamak eğik durmak gerekmektedir. Ameliyat etkileri geçtikçe kişi kendiliğinden düz duruş haline dönecektir.

* Taburcu olduktan sonra ilk günler sıcak banyo yapılmaması, hamam, sauna gibi yerlerden uzak durulması gerekmektedir.

* Ameliyat sonrası ilk 3 ay ağır kaldırmamak, spor yapmamak, darbelerden korunmak gerekmektedir.

* İlk 1,5 ay cinsel ilişkiye girmemek, yürüyüş yapmak, bol su tüketmek, pansumanları aksatmamak dikkat edilmesi gereken diğer durumlardır.

Kişinin tamamen iyileşmesi 45-50 gün civarındadır.

Karın Germe Sonrasında İz Kalır Mı?

Karın germe operasyonlarında kesi bölgesi iç çamaşır ya da göbek çukuru içinde kalacak şekilde belirlenir. Bu nedenle kalacak iz minimum da olsa dışarıdan görünmemektedir. Sezaryenle doğum yapan kadınların kesi yeri sezaryen izinin üzerinden belirlenir. Bu nedenle iki iz üst üste geldiği için anlaşılmamaktadır.

Karın Germe Operasyonu Ne Kadar Kalıcıdır?

Karın germe ameliyatlarının kalıcılığı kişinin gösterdiği özene ve bakıma bağlıdır. Kişi yeniden çok fazla kilo alırsa ya da hamile kalırsa ameliyat etkisi zayıflamakta ve yeniden sarkma görülme olasılığı doğmaktadır. Bu nedenle ameliyat sonrasında kişi dengeli beslenme, düzenli spor yapma, formunu koruma alışkanlıklarını bırakmamalı ve bu alışkanlıkları yaşam biçimine dönüştürmelidir. Bu sayede karın germe ameliyatı bir ömür boyu etkisini ve kalıcılığını sürdürebilir.

Karın Germe Fiyatları

Karın germe fiyatları yapılan bölgenin büyüklüğü, ameliyat yapan doktorun tecrübesi, yapılan hastane gibi pek çok faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Mini karın germe operasyonu tam karın germeye göre daha uygun ve ekonomik bir işlemdir. Başka ameliyatlarla kombineli yapılan karın germe operasyonları paket program dahilinde daha hesaplı olmaktadır. Kişilerin hem dış görünüşlerinde gençlik ve estetik görünümün yakalanması hem de sağlıklarının kazanılması açısından yaratılan etkiyle karın germe ameliyatı pahalı bir ameliyat değildir. Karın germe fiyatları ve randevu almak için 0212 241 46 24 nolu telefondan Quartz Plokinliği arayarak bilgi alabilirsiniz.

Op. Dr. Leyla Arvas

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