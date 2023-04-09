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Karısını sönmüş yanardağdan iterek öldürdü

İskoçya’da bir adam hamile karısını sönmüş bir yanardağdan aşağıya iterek ölümüne sebep oldu. Mahkeme adamı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:28
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Karısını sönmüş yanardağdan iterek öldürdü

Karısını sönmüş yanardağdan iterek öldürdü
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Editör: Barış Atakan

Bild’de yer alan habere göre İskoçya’da garip bir cinayet vakası yaşandı. 29 yaşındaki Kashif Anwar isimli adam eşiyle birlikte İskoçya’nın Edinburgh kentinde bulunan sönmüş bir yanardağ da yürüyüşe çıktı.

Yürüyüş sırasında adam, hamile eşini yaklaşık 15 metrelik yükseklikten kayalıklara doğru itti. Ancak hamile kadın ilk anda hayatını kaybetmedi. Kadın, kendisine yardıma gelen müdahale ekiplerine kocası tarafından itildiğini söyledi. Bu onun son sözleri oldu.

Mahkemede de dinlenen müdahale ekipleri bu durumu ortaya çıkardı. Polis memuru Rhiannon Clutton, "Acı içinde kıvranıyordu ama sorularını sorduğumda benimle konuşabiliyordu" diye yemin etti.

Yargıç John Beckett, ceza verirken Kashif Anwar'a "Pişmanlık göstermedin ve onu kurtarmak için hiçbir girişimde bulunmadın" dedi. Katil koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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