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Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evini yaktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karısıyla tartıştığı iddia edilen şahıs evini ateşe verdi. Evin içerisinde kalan ve yoğun dumandan etkilenen şahıs, ekipler tarafından çıkarıldı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 19:07
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Karısıyla tartıştı evini ateşe verdi

Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evini yaktı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaylagül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre T.Ö. ve karısı C.Ö. arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren T.Ö., kendisini kapatarak evini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında dumandan etkilenen T.Ö., ekipler tarafından yanan evden çıkarılarak ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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