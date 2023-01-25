﻿Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evini yaktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaylagül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre T.Ö. ve karısı C.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren T.Ö., kendisini kapatarak evini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında dumandan etkilenen T.Ö., ekipler tarafından yanan evden çıkarılarak ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)