Karnabahar dalak hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karnabaharın faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan dalak hastalıklarına iyi gelen karnabaharın şifa kaynağı olması dikkat çekti.

DALAK BÜYÜMESİ NEDİR?

Dalak büyümesi, genellikle altta yatan farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkar ve hastalığın tedavi edilmesiyle birlikte eski haline döner. Dalak büyümesi her zaman belirtilere neden olan bir hastalık değildir. Bu sebeple sıklıkla fiziki muayene sırasında fark edilir. Eğer hekim dalak büyümesinden şüpheleniyorsa, hastanın fiziki muayenesi sırasında karnının sol üst tarafını kontrol eder ve büyüme olup olmadığına bakar. Hastanın dalağında büyüme olması durumunda, altta yatan hastalıkların tedavisine başlanabilmesi için kan testleri ve görüntüleme yöntemleri gibi rutin tetkikler istenebilir.

KARNABAHAR KÜRÜ TARİFİ NASIL HAZIRLANIR VE NASIL UYGULANIR?

Karnabahar kürünü hazırlamak için ihtiyacınız olan aslında yalnızca 2 malzeme var. Ancak kürün daha etkili bir hale gelmesini istiyorsanız karnabaharı kullanırken karnabahar yapraklarını da karışıma ilave etmeniz diyelim ve karnabahar kürü tarifi için gerekli malzemeleri şöyle sıralayalım:

1 litre temiz içme suyu

400-500 gram karnabahar (Elinizde karnabahar yaprakları varsa mutlaka yapraklarını da karışıma eklemeyi unutmayın)

Karnabahar kürünü hazırlamak için önce bir tencerenin içine temiz içme suyunu aktarın ve kaynamaya bırakın. Bu sırada karnabaharlarınızı ve elinizde varsa karnabahar yapraklarını güzelce yıkayıp temizleyin. karnabaharları ufak parçalar halinde kesin. Su kaynamaya başlayınca karnabaharı ve karnabahar yapraklarını içine atın, tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın. Ardından ocaktan alın, bir süre soğumasını bekledikten sonra süzgeçten geçirerek suyunu ve tanelerini ayırın. Elde ettiğiniz bu suyu içmeniz yeterli olacaktır ama haşladığınız karnabaharları da salatalarınıza katarak ya da farklı yemeklere ekleyerek değerlendirmeyi unutmayın.

Karnabahar suyu da diyebileceğiniz bu karnabahar kürünün nasıl uygulandığına gelince; her sabah ve akşam 1 su bardağı olacak şekilde hazırladığınız bu suyu içmeniz yeterli olacaktır. Bu kürü 7 gün boyunca her sabah ve akşam uyguladıktan sonra 3 gün ara vermeli, ardından yeniden 7 gün uygulayıp 3 gün ara vermeli, son olarak yeniden 7 gün uygulayıp 3 gün ara vermelisiniz.

Sözün kısası, karnabahar kürünü 3 kez 7'şer gün olacak şekilde ve bu günler arasında 3'er gün ara vererek toplam 1 ay uygulamanız yeterli. Vücudunuzun dinlenmesi için mutlaka üçer günlük araları vermeyi ihmal etmemeli, 21 gün aralıksız olarak asla uygulamamalısınız, aman diyelim.