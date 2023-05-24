Karnabahar neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karnabaharın faydaları dikkat çekti.

KARNABAHAR NEDİR?

Turpgillerden; vatanı Doğu Akdeniz bölgesi olan 2 yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşil, çiçekleri beyaz veya sarımtıraktır. Kış sebzelerindendir. Lahanaya benzer. Aslında, lahananın çiçek saplarının kısalıp etlenmesiyle lahanadan türemiştir. Yenen kısmı, henüz açmamış yoğun çiçek durumudur.

Yurdumuzda; güzlük turfanda karnabahar, kışlık karnabahar ve mart karnabahar olmak üzere üç çeşidi vardır. Fosfor ve vitamin bakımından çok zengindir.

KARNABAHARIN FAYDALARI

-Zihin yorgunluğunu giderir.

-Cinsel gücü arttırır.

-Sinirleri kuvvetlendirir.

-İdrar söktürür.

-Dalak hastalıklarına iyi gelir.

-Şeker hastalarına faydalıdır.

-Kalp hastalıklarında şikayetlerin azalmasında yardımcı olur.

- Göz hastalıklarını önler

-Kemik sağlığını geliştirir

- Kanseri önlemeye yardımcı olabilir

-Demirin emilimine yardımcı olur

KARNABAHAR KÜRÜ TARİFİ NASIL HAZIRLANIR VE NASIL UYGULANIR?

Karnabahar kürünü hazırlamak için ihtiyacınız olan aslında yalnızca 2 malzeme var. Ancak kürün daha etkili bir hale gelmesini istiyorsanız karnabaharı kullanırken karnabahar yapraklarını da karışıma ilave etmeniz diyelim ve karnabahar kürü tarifi için gerekli malzemeleri şöyle sıralayalım:

1 litre temiz içme suyu

400-500 gram karnabahar (Elinizde karnabahar yaprakları varsa mutlaka yapraklarını da karışıma eklemeyi unutmayın)

Karnabahar kürünü hazırlamak için önce bir tencerenin içine temiz içme suyunu aktarın ve kaynamaya bırakın. Bu sırada karnabaharlarınızı ve elinizde varsa karnabahar yapraklarını güzelce yıkayıp temizleyin. karnabaharları ufak parçalar halinde kesin. Su kaynamaya başlayınca karnabaharı ve karnabahar yapraklarını içine atın, tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın. Ardından ocaktan alın, bir süre soğumasını bekledikten sonra süzgeçten geçirerek suyunu ve tanelerini ayırın. Elde ettiğiniz bu suyu içmeniz yeterli olacaktır ama haşladığınız karnabaharları da salatalarınıza katarak ya da farklı yemeklere ekleyerek değerlendirmeyi unutmayın.

Karnabahar suyu da diyebileceğiniz bu karnabahar kürünün nasıl uygulandığına gelince; her sabah ve akşam 1 su bardağı olacak şekilde hazırladığınız bu suyu içmeniz yeterli olacaktır. Bu kürü 7 gün boyunca her sabah ve akşam uyguladıktan sonra 3 gün ara vermeli, ardından yeniden 7 gün uygulayıp 3 gün ara vermeli, son olarak yeniden 7 gün uygulayıp 3 gün ara vermelisiniz.

Sözün kısası, karnabahar kürünü 3 kez 7'şer gün olacak şekilde ve bu günler arasında 3'er gün ara vererek toplam 1 ay uygulamanız yeterli. Vücudunuzun dinlenmesi için mutlaka üçer günlük araları vermeyi ihmal etmemeli, 21 gün aralıksız olarak asla uygulamamalısınız, aman diyelim.