Karnabahar şeker hastalarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların günümüzdeki yoğun şikayetlerinden birisi olan şeker hastalarına iyi gelen karnabaharın faydaları dikkat çekti.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

KARNABAHAR KÜRÜ TARİFİ NASIL HAZIRLANIR VE NASIL UYGULANIR?

Karnabahar kürünü hazırlamak için ihtiyacınız olan aslında yalnızca 2 malzeme var. Ancak kürün daha etkili bir hale gelmesini istiyorsanız karnabaharı kullanırken karnabahar yapraklarını da karışıma ilave etmeniz diyelim ve karnabahar kürü tarifi için gerekli malzemeleri şöyle sıralayalım:

1 litre temiz içme suyu

400-500 gram karnabahar (Elinizde karnabahar yaprakları varsa mutlaka yapraklarını da karışıma eklemeyi unutmayın)

Karnabahar kürünü hazırlamak için önce bir tencerenin içine temiz içme suyunu aktarın ve kaynamaya bırakın. Bu sırada karnabaharlarınızı ve elinizde varsa karnabahar yapraklarını güzelce yıkayıp temizleyin. karnabaharları ufak parçalar halinde kesin. Su kaynamaya başlayınca karnabaharı ve karnabahar yapraklarını içine atın, tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın. Ardından ocaktan alın, bir süre soğumasını bekledikten sonra süzgeçten geçirerek suyunu ve tanelerini ayırın. Elde ettiğiniz bu suyu içmeniz yeterli olacaktır ama haşladığınız karnabaharları da salatalarınıza katarak ya da farklı yemeklere ekleyerek değerlendirmeyi unutmayın.

Karnabahar suyu da diyebileceğiniz bu karnabahar kürünün nasıl uygulandığına gelince; her sabah ve akşam 1 su bardağı olacak şekilde hazırladığınız bu suyu içmeniz yeterli olacaktır. Bu kürü 7 gün boyunca her sabah ve akşam uyguladıktan sonra 3 gün ara vermeli, ardından yeniden 7 gün uygulayıp 3 gün ara vermeli, son olarak yeniden 7 gün uygulayıp 3 gün ara vermelisiniz.

Sözün kısası, karnabahar kürünü 3 kez 7'şer gün olacak şekilde ve bu günler arasında 3'er gün ara vererek toplam 1 ay uygulamanız yeterli. Vücudunuzun dinlenmesi için mutlaka üçer günlük araları vermeyi ihmal etmemeli, 21 gün aralıksız olarak asla uygulamamalısınız, aman diyelim.