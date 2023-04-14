Karnından müzik sesi gelince fark etti. Uyurken yutmuş

'Xiaoyong' ismini kullanan bir internet fenomeni, gece uyurken taktığı kablosuz kulaklıklardan birini yuttuğunu ifade etti.
Bir video çekerek açıklama yapan Xiaoyong, gece kulaklıkla yattıktan sonra, aynı gece tuvalete gitmek için uykusundan uyandığında kulaklıklardan birinin kaybolduğunu fark ettiğini söyledi.
KULAKLIĞI KAYBETTİĞİNİ FARKEDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Kayıp kulaklığı bulmak için müzik çaldığını söyleyen Xiaoyong, karnının içinden müzik sesleri gelmesiyle endişelendi. Fenomenin hastaneye gitmesi kulaklığı yuttuğu kesinleşti.
Xiaoyong ayrıca, hastanede beklerken başından geçenleri anlattığı bir video çekti ve Douyun (TikTok'un Çin'deki karşılığı) hesabında paylaşarak karnında çalan müziği takipçileriyle de paylaştı.
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