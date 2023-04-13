Kivi uykusuzluğa iyi gelir mi

Uykusuzluk çeken katılımcıların bu süre boyunca 6-7 saat uyuyabildiği açıklandı.

Araştırmanın katılımcılarına 4 hafta boyunca yatağa girmeden önce 2 kivi tüketmeleri söylendi.

Uyku rahatsızlığı olan kişilerde oksidatif stres seviyesi yüksekti.

Bu nedenle kivi gibi antioksidan seviyesi yüksek meyveler uykusuzluk sorununa karşı etkili olur diye düşünülüyor, yrıca eksikliğinde uykusuzluk görülen folat da kivide bol miktarda bulunduğu biliniyordu.

Araştırmanın sonucunda yatmadan önce kivi tüketilmesinin uykusuzluğu önlediği anlaşıldı…