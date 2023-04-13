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Kivi uykusuzluğa iyi gelir mi

Kivi ile ilgili yapılan bir araştırma uykusuzluğa iyi gelip gelmediğini ortaya çıkardı. İşte o önemli bilgiler…

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:44
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Kivi uykusuzluğa iyi gelir

Kivi uykusuzluğa iyi gelir mi
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Uykusuzluk çeken katılımcıların bu süre boyunca 6-7 saat uyuyabildiği açıklandı.
Araştırmanın katılımcılarına 4 hafta boyunca yatağa girmeden önce 2 kivi tüketmeleri söylendi.
Uyku rahatsızlığı olan kişilerde oksidatif stres seviyesi yüksekti.

Bu nedenle kivi gibi antioksidan seviyesi yüksek meyveler uykusuzluk sorununa karşı etkili olur diye düşünülüyor, yrıca eksikliğinde uykusuzluk görülen folat da kivide bol miktarda bulunduğu biliniyordu.

Araştırmanın sonucunda yatmadan önce kivi tüketilmesinin uykusuzluğu önlediği anlaşıldı…

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