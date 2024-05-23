Karpuz çekirdeği hasadı sosyal medyada ilgi odağı oldu

Çiftçilerin tarlalarında gerçekleştirdikleri karpuz çekirdeği hasadı, sosyal medyada hızla yayılarak büyük dikkat çekti. Paylaşılan videoda, karpuzların parçalanarak çekirdeklerinin toplanma süreci izleyenlerin ilgisini çekti ve binlerce beğeni aldı.

Hasat sırasında, çiftçilerin karpuzları özel bir makine yardımıyla parçaladığı ve çekirdeklerin ayrılarak bir çuvalda toplandığı görülüyor. Videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla, kullanıcılar bu ilginç ve detaylı hasat sürecine hayran kaldı. Birçok kişi, karpuz çekirdeklerinin nasıl toplandığını ilk defa görmenin şaşkınlığını yaşadı.