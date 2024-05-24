Görenler şaşırdı: Keçiler bir aracın kaputuna çıkıp tepindi

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Keçi sürüsünün park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak tepindiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, keçi sürüsünün sokaktan geçtiği sırada meydana geldi. Keçilerden bazıları, park halinde duran bir otomobilin kaputuna çıkarak üzerinde tepinmeye başladı. Kaput üzerinde bir süre tepinmeye devam eden keçiler, aracın yüzeyinde çizikler ve hasar oluşmasına neden oldu.

Keçilerin kaput üzerinde tepinmesiyle oluşan hasar, araç sahibini şaşkına çevirdi. O anları kaydeden vatandaş, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kısa sürede büyük ilgi topladı.