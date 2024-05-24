Rizeli çay üreticisinden pratik çay taşıma yöntemi beğeni topladı

Kaynak: İHA
Rizeli çay üreticisinden pratik çay taşıma yöntemi beğeni topladı

Rizeli çay üreticisi çayını bahçesinden çıkarmak ve taşımak için bulduğu pratik yöntemle dikkatleri üzerine topladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Armağan Köyü'nde yaşayan bir çay üreticisi, topladığı çayı engebeli araziden taşımak için bulduğu pratik yöntemle dikkatleri üzerine çekti. Yaş çay sezonunun hız kesmeden devam ettiği şu günlerde, üreticiler sadece çay toplamakla kalmıyor, aynı zamanda Rize'nin zorlu coğrafi koşullarıyla da mücadele ediyorlar.

Yokuş yukarı çıkarılması gereken çay bezlerini taşımak için yaratıcı bir çözüm bulan üretici, çay bezlerine bir ip bağladı. İpin diğer ucunu ise bir kamyonetin kasasına bağlayarak, çayı yokuş yukarı çekmeyi başardı. Bu işlem sırasında ağaca kurduğu makara sistemi de işini kolaylaştırdı.

Bu yaratıcı yöntemi cep telefonu kamerasıyla kaydeden üretici, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan bu paylaşım, izleyenler tarafından takdirle karşılandı. Üreticinin pratik zekası ve çalışkanlığı, sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar aldı.

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