Karsan Rotterdam Havalimanı'na Otonom e-ATAK ile yolcu taşıyacak

Karsan, ADASTEC işbirliği ile geliştirdiği sürücüsüz modeli Otonom e-ATAK ile, Hollanda Rotterdam Havalimanı’nda toplu ulaşım hizmeti verecek.

Şirket, geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan ve öncü hamleleri ile sektöre yön veren Karsan, global pazarlarda ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 2 adet Otonom e-ATAK'ı Hollanda’nın Rotterdam şehrine ihraç etmek için imza atan Karsan, otonom iş ortağı ADASTEC ile dünyanın ilk havalimanı otonom projesini de gerçekleştirmiş olacak.

Karsan dünyada hizmet veren ADASTEC işbirliği ile geliştirdiği sürücüsüz modeli Otonom e-ATAK ile, şimdi de Rotterdam Havalimanı'nda toplu ulaşım hizmeti sunmak için şehrin ana toplu taşıma operatörü RET (Rotterdamse Elektrische Tramvay) ve DAM Shuttles ile sözleşme imzaladı.

Karsan’ın, iş ortağı ADASTEC ile birlikte geliştirdiği ve dünyanın seri üretim ilk Seviye 4 otonom otobüsü olan 2 adet Otonom e-ATAK, Kasım ayında Rotterdam’ın toplu taşıma operatörü RET’e teslim edilecek.

Aralık sonuna kadar yol testlerinin tamamlanması planlanan Otonom e-ATAK, 2025 Ocak ayında rotada çalışmaya başlayacak.

ŞİRKETİN HOLLANDA'YA İLK İHRACATI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan CEO'su Okan Baş, 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynadıklarını belirterek, bu imzayla birlikte Hollanda'ya da ilk ihracatın gerçekleştirileceğini kaydetti.

Otonom e-ATAK’ın aldığı ödüller ve hizmet verdiği bölgelerdeki çalışmalarıyla başarısını kanıtladığını vurgulayan Baş, "Bu projeyle dünyada ilk kez havalimanı transferini otonom bir araçla gerçekleştiren marka olacağız. Araçlarımız Meijersplein metro durağından yolcularını alıp, Rotterdam Havalimanı'na ve oradan da tekrar metro durağına olacak şekilde 5 kilometrelik bir rotada yolcuların valiziyle binebileceği şekilde otonom olarak hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DA TÜNELDEN GEÇEN İLK SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ OLDU'

Karsan Otonom e-ATAK'ın ABD, Norveç, Türkiye, Romanya ve Fransa’da farklı rotalar üzerinde çalışarak 67 bin kilometre otonom sürüş deneyimi kazandığını hatırlatan Baş, şunları kaydetti:

'Avrupa'da ilk kez şehir içinde otonom şekilde toplu taşıma hizmeti veren araç olan Otonom e-ATAK, Norveç'in Stavanger şehrinde 2022'den bu yana hizmet veriyor. Hatta kısa bir süre önce bu rotayı güncelleyip genişlettik ve böylece aracımız Avrupa'da tünelden geçen ilk sürücüsüz araç oldu. Norveç ile başlattığımız otonom elektrikli toplu taşıma atağını şimdi de Hollanda'ya taşıyoruz. Karsan, otonom elektrikli toplu ulaşımda atağını sürdürerek, daha fazla ülkenin dönüşümüne öncülük etmeye devam edecek.'

ADASTEC CEO'su Dr. Ali Peker ise Karsan'ın yenilikçi yaklaşımı ve üretim kalitesi ile birleşen ADASTEC'in otonom sürüş yazılım platformundaki teknoloji uzmanlığı ile bir araya gelerek geliştirdikleri projelerin, sektörde yeni standartlar belirlediğini anlattı.

Hollanda'daki bu proje, otonom toplu taşımanın havalimanı ortamında nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermesi açısından da büyük öneme sahip olduğuna vurgulayan Peker, 'ADASTEC olarak, geleceğin toplu taşıma çözümlerini şekillendirmeye ve dünya genelinde sürdürülebilir mobiliteye katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu başarı hikayesi, ADASTEC ve Karsan’ın, sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de daha iyi bir dünya inşa etme taahhüdünün bir göstergesidir.' değerlendirmesinde bulundu.