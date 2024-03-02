Deprem sigortalı konut sayısı 11,5 milyonu aştı

Zorunlu Deprem Sigortası DASK'ta sigortalı konut sayısı 11,5 milyonu aştı. Rakamlar, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla açıklandı.

MARMARA İLK SIRADA

DASK verilerine göre, Marmara Bölgesi, deprem sigortası yaptıran bölgelere içinde ilk sırada yer aldı. Marmara Bölgesi'nde deprem sigortası yaptırma oranı yüzde 66'lık oranla 4 Milyon 492 Bin 633 konuta ulaştı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İKİNCİ SIRADA

Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 58'lik sigorta oranıyla ikinci sırada yer alırken, Ege Bölgesi yüzde 54'lük sigorta oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Ege Bölgesini sırasıyla İç Anadolu ve Güneydoğa Anadolu Bölgeleri izlerken, en az sigortalılık oranı yüzde 46'yla Karadeni bölgesinde görüldü.

İL BAZINDA İLK SIRADA BOLU VAR

İl bazında Bolu yüzde 91 ile sigortalılık oranında ilk sırada yer alırken, Düzce'de yüzde 89, Yalova'da yüzde 86, Bingöl'de yüzde 84, Muğla'da ise yüzde 83 olarak belirlendi.

Sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 32 ile Gümüşhane ve Bayburt oldu. . Bu iki şehri sırasıyla Hakkari,Siirt ve Rize izledi.

600 BİN HASAR DOSYASINA 35 MİLYAR TL'LİK ÖDEME YAPILDI

6 Şubat depremleri sonrasında Doğal Afet Sigortalar Kurumu, ilk hasar ödemesini depremin üzerinden 24 saat geçmeden gerçekleştirirken, takip eden 4 aylık süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tespitini yaptığı hasarlı konutların ödemelerini tamamladı.

Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 600 bin hasar ihbarına karşılık 35 milyar liraya ulaşan tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA ENFLASYON KORUMASI

Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, betonarme yapılar için sigorta birim metrekare bedeli 3 bin 16 liradan 6 bin liraya çıkarken, bir mesken için 640 bin TL olan azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltildi.

Ek olarak, DASK tarihinde ilk defa, 1 Ocak 2024’ten sonra düzenlenen yeni poliçelerin teminatlarına enflasyon koruması getirildi. Buna göre, yeni tarihli poliçe teminatları aylık enflasyon oranında artıyor.

Sigortalıları depremden kaynaklanan hasarlara karşı koruyan DASK, son dönemlerde şiddeti gittikçe artan doğa olaylarının etkilerine karşı kapsamını genişletiyor. Temmuz ayında tamamlanması hedeflenen Zorunlu Afet Sigortası ile tek poliçe üzerinden başta sel olmak üzere diğer tüm doğal afetler için teminat sağlanacak.