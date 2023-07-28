Karşı şeride geçen kamyon, tır ve otomobile çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Didim-Söke Karayolu üzerinde bulunan Sarıkemer Kavşağı'nda gerçekleşti. Milas’tan Söke istikametine seyir halinde olan Yaşar Koç idaresindeki 35 AZC 516 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple karşı şeride geçti ve seyir halindeki 06 DEJ 107 plakalı tıra çarptı. O esnada sağ şeritte seyir halinde olan A.A. idaresindeki 35 AS 6569 plakalı otomobil, tır ile bariyer arasına sıkıştı.

Kazayı görenler 112 acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri Yaşar Koç, A.A. ve S.A.'yı sıkıştıkları araçlardan kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Yaşar Koç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.