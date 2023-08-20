Karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Dörttepe mevkisinde meydana geldi. Milas ilçesinden Bodrum yönüne giden Ercan Gülen'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, karşı şeride geçti.

Otomobil, Hüseyin Acar yönetimindeki kamyonet ile İlker Sakallı yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 60 metreden yuvarlandı. Kamyonet devrilirken, diğer otomobil ise refüje çıktı. Kazada, otomobillerde bulunan Sermin Gülen ve İsmail Behemoğlu yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlardaki Elif Naz Gülen, Melih Akyol, Günnur Acar ve Kenan Çandır yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sermin Gülen ile İsmail Behemoğlu’nun cenazeleri da incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.