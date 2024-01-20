Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa kamyon çarptı. Ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa kamyon çarptı. Ağır yaralandı
Mardin'de yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki çocuğa kamyon çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk ağır yaralandı.

Mardin'İn Kızıltepe ilçesi kırsal Kaynarca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tahir G. isimli 15 yaşındaki çocuğa 33 NU 205 plakalı bir kamyon hızla çarptı. Yaşanan kazada Mehmet Tahir, ağır yaralandı.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Tahir G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mehmet Tahir G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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