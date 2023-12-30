Kars'ta 2 ayrı trafik kazasında 5 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesi Carcıoğlu köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Hüseyin Polat isimli vatandaşın yönetimindeki 36 FL 530 plakalı traktör, köy yolundan kara yoluna çıkmak isterken Emin Özgür Çapık'ın kullandığı TIR'a yan taraftan çarptı. çarpmanın etkisiyle yuvarlanan traktörün sürücüsü Hüseyin Polat ile yanındaki Burhan Polat ve Hakkı Aydın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler 112 acil sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından Akyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR'DA SIKIŞAN VATANDAŞLARI EKİPLER KURTARDI



Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü yakınlarında, meydana gelen bir başka kazada ise Gaziantep'ten Gürcistan'a giden, Cuma Bildirici'nin kullandığı TIR, Bildirici'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarına devrildi. Yaşanan kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı Hasan Döner yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'daki yaralılar, sıkıştıkları yerden ekipler tarafından kurtarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri her iki kaza için inceleme başlattı.