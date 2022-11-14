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Kars’ta boş binanın çatısında yangın

Kars’ta boş binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:47
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Kars’ta boş binanın çatısı alev alev yandı

Kars’ta boş binanın çatısında yangın
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Kars’ta boş binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, 30 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi.

30 Ekim Mahallesi’nde bulunan boş binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durum vatandaşlar tarafından polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevlenen yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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