29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Osmangazi Köprüsü’nde korkutan yangın: Bir anda alev topuna döndü

Osmangazi Köprüsü’nde korkutan yangın: Bir anda alev topuna döndü

Osmangazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü TIR bir anda alevlere teslim oldu. Çevreyi saran dumanlar bölgeden geçenleri korkuturken, kısa sürede tüm dorseye yayılan yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında tamamen kül olan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 02:34
Takip Et

Osmangazi Köprüsü’nde korkutan yangın: Bir anda alev topuna döndü

Osmangazi Köprüsü’nde korkutan yangın: Bir anda alev topuna döndü
+
Aa
-

Bursa’nın İnegöl ilçesinden yola çıkan Rus plakalı mobilya yüklü TIR, Yalova’nın Altınova ilçesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde alevlere teslim oldu.

İHA’nın haberine göre; İstanbul istikametine seyir halindeyken dorsede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dorsenin alev aldığını gören tır sürücüsü aracını Yalova gişelerine gelmeden yol kenarına çekti.

Kısa sürede tüm dorseye yayılan yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yangında tamamen kül olan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken çıkış sebebi araştırılıyor.

Çevreden geçen bazı vatandaşların alev ve duman nedeniyle korktuğu öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
1
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
2
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
3
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
4
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
5
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
6
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
7
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
﻿Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
﻿Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
﻿Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
﻿Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
﻿Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
﻿Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
﻿Ankara'da köpek katliamı: 8 tanesi cansız bulundu
﻿Ankara'da köpek katliamı: 8 tanesi cansız bulundu
﻿Ankara'da köpek katliamı: 8 tanesi cansız bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.