Osmangazi Köprüsü’nde korkutan yangın: Bir anda alev topuna döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinden yola çıkan Rus plakalı mobilya yüklü TIR, Yalova’nın Altınova ilçesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde alevlere teslim oldu.
İHA’nın haberine göre; İstanbul istikametine seyir halindeyken dorsede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Dorsenin alev aldığını gören tır sürücüsü aracını Yalova gişelerine gelmeden yol kenarına çekti.
Kısa sürede tüm dorseye yayılan yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Yangında tamamen kül olan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken çıkış sebebi araştırılıyor.
Çevreden geçen bazı vatandaşların alev ve duman nedeniyle korktuğu öğrenildi.
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