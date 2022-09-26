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  • Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır canlı yayında İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti

Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır canlı yayında İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti

Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İran'da başı açık olduğu için öldürülen Mahsa Amini için başlatılan eylemlere saçlarını keserek destek verdiler. 

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:47
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Ayşenur Arslan ve Ali Mahir Başarır canlı yayında İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti

Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır canlı yayında İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan’ın hazırlayıp sunduğu “Medya Mahallesi” programının canlı yayın konuğu  CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dı.

Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İran'da başı açık olduğu sebebiyle "ahlak polisleri" tarafından öldürülen Mahsa Amini için başlatılan saç kesme eylemine destek verdi.

Canlı yayında saçlarını kesen Arslan ile Başarır, İran'daki kadınlara destek olduklarını söylediler.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de, zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ve "ahlak polisi" olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında dövülerek komaya sokulduğu düşünülen Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini'nin ölümü de yıllardır rejimin baskısına maruz kalan kadınlar başta olmak üzere halk için bir kıvılcım oldu.

Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler 6 gündür sürüyor. Rejim güçlerinin sert müdahalesi sonucu şu ana kadar en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Sokaklarda her şeye rağmen direnen, taktıkları başörtüleri yakan, saçlarını kesen kadınlar; şeriat rejiminin yıkılmasını talep ediyor.

İran'ın Kürt nüfusun yoğun olduğu kuzeybatı bölgelerinde yoğunlaşan ancak ülke çapında en az 50 şehir ve kasabaya yayılan protestolar, 2019'da benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerden beri en şiddetli protesto oldu.

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Vatandaş Rıza
26.09.2022 16:40
Şu yapmacık şovlarla halk TV meşgul etmeyin. Ekranı genç spikerlere bırakın yeter.  
 
dindar
26.09.2022 16:37
Türkiyede başörtülülere zulum uygulanırken ellerini ovuşturanlar şimdi pers sevici oldular...Siz ne hinsiniz siiiiiiz!!!!  
 
armut
26.09.2022 16:32
bizdende destek soytarıklık diyen armut  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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