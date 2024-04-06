Karting aracıyla trafiğe çıkıp drift attı: Binlerce liralık para cezası aldı

Kaynak: AA
Karting aracıyla trafiğe çıkıp drift attı: Binlerce liralık para cezası aldı
İstanbul'da trafiğe açık alanda karting aracıyla drift atan ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan şahsa, 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir kişinin karting aracıyla trafiğe açık alanda drift yapmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tescilsiz bir aracı trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandığı saptanan F.Ö'yü yakaladı. 32 bin 233 lira ceza kesilen şahsın aracı da trafikten men edildi. Söz konusu kişi hakkında "trafiği tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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