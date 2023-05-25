Kaş dökülmesini önleyen yöntemler belli oldu

Dökülmeye başlayan kaşların sağlıklı yapısını korumak için yöntemler belli oldu.

Kaş dökülmesini önleyen yöntemler belli oldu

Haber Global’de yer alan habere göre; Dökülmeye başlayan kaşlarınızın sağlıklı yapısını korumak için yöntemler açıklandı. Saç dökülmeleri gibi kaş dökülmeleri de genel bir problem olduğundan ve estetik görünümü etkilediğinden, kaş bakımının da düzenli şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

İşte o yöntemler…

Vazelin: Bir nemlendirici olarak bildiğimiz vazelin aynı zamanda cildi besleyen kremler arasında yer alır. Genel olarak kıl ve saç dökülmelerine karşı kullanılabilecek bir yöntem olan vazelin, kaşlara masaj yapılarak uygulanır ve bu şekilde bir gece kaşlarda bekletilirse, kısa sürede uzamayı tetikleyecektir.

Badem yağı: Badem yağı içerdiği doğal vitaminler sayesinde hem saçlarda hem de kaşlarda dökülmelere karşı kullanılabilir. Kaş dökülmelerime karşı badem yağını kaşlarınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Badem yağının en bilindik faydalarından biri kıl uzatma etkisidir. Bıyık, saç ve kaşlarda dökülmelerin önüne geçen badem yağı kaşları besler.

Yumurta sarısı: Yumurta sarısı içerisinde sağlıklı yağ değerleri ve zengin besin bileşenleri barındırır. Bu da yumurta sarısını kaş ve saç dökülmelerine karşı kullanılabilecek ürünler arasında gösterir. Kaş dökülmelerine karşı yumurta sarısı kullanmak isteyenler, bir yumurtanın sarısını çatalın ucuyla iyice çırptıktan sonra yumurtayı parmak uçlarıyla kaşlarına sürebilir. Yumurta sarısını 10 dakika kaşlarınızda beklettikten sonra kaşlarınızı ılık su yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Sarımsak: Sağlıklı yapısı ile sarımsak hem saç hem de kaşlarda besleyici olarak bilinir. Kaş dökülmelerine karşı sarımsak kullanmak isteyenler 2 diş sarımsağı rendeleyip püre haline getirdikten sonra kaşlarına sürebilir. Bu şekilde sarımsakları kaşlarınızda 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında kaşlarınızı ılık su ile yıkayabilirsiniz.

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