Kasaplara Ramazan denetimi

İlçe genelinde faaliyet gösteren kasaplar ve soğuk hava depolarının denetlenmesi için ekipler, Ramazan ayında da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Veteriner hekim eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile hijyen belgesi gibi belgelere ek olarak etlerin kalitesi ve muhafaza koşulları titizlikle incelendi.

Zabıta ekipleri, etlerin rengi, kokusu, soğuk hava depolarında muhafaza edilme şartları, kesim tarihleri ve kaynakları, sakatat ile kanatlı hayvan etlerinin son kullanma tarihleri gibi unsurları kontrol etti. Ayrıca, karkas etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığı da incelenen konular arasındaydı.

Özellikle soğuk hava depolarında etlerin muhafaza edilme şekli ve hijyen standartlarına dikkat edildi. Zabıta ekipleri, işletmeleri kurallara uymaları konusunda uyardı ve gerektiğinde düzeltici önlemler almalarını sağladı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin temiz ve güvenilir gıdalara erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin sürekli olarak devam edeceği vurgulandı. Bu denetimlerle, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmeleri hedeflenmektedir.