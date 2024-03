Ramazan paketleri enflasyona yenildi. 6 yılda paketler küçücük vatandaş aç kaldı

Yıldan yıla artan enflasyon ve ekonomik kriz, gıda fiyatlarını fahiş şekilde artırırken, ramazan aylarında hazırlanan ramazan paketleri dudak uçuklatır hale geldi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Ramazan paketlerindeki fiyat artışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yazılı bir açıklama paylaşan Akay, Ramazan paketlerinin fiyat artışlarından dolayı alınamayacak duruma geldiğini söyledi.

“RAMAZAN PAKETLERİ 50 LİRADAN 235 LİRAYA YÜKSELDİ”

Cevdar Akay, ”Bir markette satılan en ucuz Ramazan paketi 2018 yılından bu yana yüzde 370 oranında artış göstermiş durumda. Uygun fiyatlı ramazan paketi 2018 yılında 49,90 lira, 2020 yılında 69,95 lira, 2022 yılında 114,90 lira, 2024 yılında ise 234,90 liraya yükselmiş durumda" ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN BOĞAZINA DÜŞMAN KESİLMİŞ BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bir işverenin 2018 yılında çalışanlarına dağıtmak üzere 10 bin liraya 200 koli ramazan paketi aldığını belirten Akay, 2024 yılında aynı paraya sadece 43 koli ramazan paketi alınabildiğini söyleyerek,

“Vatandaşın boğazına düşman kesilmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Yılın 11 ayında boğazından geçen lokmaların hesabını yapmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlarımızın yüzü ne yazık ki artık Ramazan ayında da gülemeyecek. Bir ay boyunca beslenmesini sağlayacak olan bir paket gıda kolisinin fiyatı dahi cepleri yakar duruma gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARIN KÖTÜ EKONOMİ YÖNETİMİ HER GEÇEN GÜN VATANDAŞIN SOFRASINDAN ÇALIYOR”

İktidarın kötü ekonomi yönetiminin her geçen gün vatandaşın cebinden ve sofrasından çaldığını belirten Akay, “Geçim her geçen gün zorlaşırken, yaşam maliyeti ise can yakıcı bir noktaya ulaşmış durumda. Bu durum asla kabul edilemez. Vatandaşlarımızı açlığın gölgesinde yaşamaya mahkum eden bu düzen, ayakları yere basan gerçekçi bir ekonomik modelle artık son bulmalı” ifadelerini kullandı.