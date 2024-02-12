Kaşık helvası nasıl yapılır? Kaşık helvası tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Kaşık helvası nasıl yapılır? Kaşık helvası tarifi için malzemeler neler?
Geleneksel Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan kaşık helvası, pratik hazırlanışı ve nefis lezzetiyle evlerde kolayca yapılabilecek bir tatlı alternatifi sunuyor. Peki, kaşık helvası nasıl yapılır? Kaşık helvası tarifi için malzemeler neler?

İrmik, sıvı yağ, süt ve şekerin muazzam bir uyum içinde pişirilip, ceviz içi, fındık, hindistancevizi, fıstık ve antep fıstığı ile zenginleştirildiği kaşık helvası tarifi hem lezzetli hem de pratik. Peki, kaşık helvası nasıl yapılır? Kaşık helvası tarifi için malzemeler neler?

İşte kaşık helvası tarifi…

KAŞIK HELVASI TARİFİ

Kaşık helvası, pratik hazırlanışı ve nefis tadıyla bilinen bir Türk tatlısıdır. İşte basit bir kaşık helvası tarifi:

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- Yarım su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

- Yarım su bardağı iri çekilmiş fındık içi (isteğe bağlı)

- Yarım su bardağı hindistancevizi (isteğe bağlı)

- Yarım su bardağı dövülmüş fıstık (isteğe bağlı)

- Yarım su bardağı dövülmüş antep fıstığı (isteğe bağlı)

Şerbet için:

- 2 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker

- Yarım dilim limon

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KAŞIK HELVASI NASIL YAPILIR?

Şerbet için, su ve toz şekeri karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon dilimini ekleyip 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Geniş bir tencerede sıvı yağ ile irmiği kısık ateşte sürekli karıştırarak hafifçe kavurun.

Şeker, su ve sütü ekleyip karıştırarak orta ateşte karışımı koyulaşana kadar pişirin.

Ceviz içi, fındık içi, hindistancevizi, fıstık ve antep fıstığını ekleyip karıştırın.

Koyu kıvam alıp tane tane olduğunda ocaktan alın.

Sıcak helvayı küçük kaselere veya kaşıklara paylaştırın.

Soğuyan şerbeti üzerine dökün.

Şerbeti iyice çekip soğuyan kaşık helvalarını servis edebilirsiniz.

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