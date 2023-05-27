Kaşıkotu sindirim sorunlarına iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan sindirim sorunlarına iyi gelen kaşıkotunun faydaları dikkat çekti.

Kaşıkotu sindirim sorunlarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kaşıkotunun faydaları dikkat çekti.

Kaşıkotu, sindirimi kolaylaştırarak midenin rahatlamasına yardımcı olur.

SİNDİRİM HASTALIKLARI NEDİR?

Sindirim sistemi hastalıkları, hastanelerin gastroenteroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer, tanı ve tedavi işlemleri bu kliniklerde gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır. Sindirim sistemine ilişkin herhangi bir organın bulunduğu kısımda ağrı, rahatsızlık hissi, dışkılama problemleri, bulantı ve kusma gibi şikayetler sindirim sistemi hastalıklarının yaygın belirtileri arasında yer alır ve bu gibi şikayetlerle hastanelere başvuran kişilerde gastroenterolojik hastalıklar, endoskopik incelemeler sonucunda kolaylıkla tespit edilebilir.

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KAŞIKOTU NEDİR?

Turpgiller familyasından; Mart'tan Temmuz'a kadar beyaz çiçekler açan, güzel yeşil renkli bitkidir. Hardala benzer. Lezzeti acı, kokusu keskindir. Yaprakları etli, kenarları kaşık gibi içeri doğru kıvrıktır. Taze yapraklarında acı ve yakıcı bir esans vardır. Yaprakları ve kökü kullanılır. Taze iken kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

İskorbüt otu yaprakları çiğ olarak tüketilebilir. Acrid bir katran aroması, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle salatalara küçük miktarlarda eklenebilir.

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