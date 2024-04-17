Kaşıntıları kesen mucize ot ortaya çıktı

Günümüz dünyasında, insanlar doğaya dönüş yaparak şifalı bitkilerin kullanımını daha fazla benimsemeye başlamışlardır.

Bu doğal ürünler arasında, ebücehil karpuzu özellikle dikkat çekici ve sağlık üzerindeki faydalarıyla bilinir hale geldi.

Peki, ebücehil karpuzu tam olarak nedir?

Bu bitki, kabakgiller ailesine ait, elma büyüklüğünde, acı tadıyla bilinen ve ishal etkisi yaratabilen bir meyveye sahipti.

İçeriğinde bulunan “colocynthine” maddesi zehirli özellikler taşır ve 2 gramdan fazla tüketimi ölümcül olabilir. Bu nedenle sadece dışsal kullanım için uygun.

Ebücehil karpuzunun sağlık yararlarına gelince…

Bu bitki, romatizma, eklem ve gut gibi ağrıları hafifletmekte etkilidir. Aynı zamanda kaşıntıları giderir ve hemoroid tedavisinde de kullanılır.

Kullanım şekli ise oldukça basittir:

Ebücehil karpuzunun etkili maddeleri, zeytinyağı veya su ile karıştırılarak dışsal olarak uygulanmalıdır.