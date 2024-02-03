Kaşıntıları kesen mucize ot ortaya çıktı

Fatih Mehmet Köksoy
Kaşıntıları kesen mucize ot ortaya çıktı
Kaşıntıları kesen mucize ot olarak söylenen atgözünün otu ortaya çıkması dikkat çekti.

Atgözü otu, sağlık açısından faydalı bir bitki olarak tercih edildiği biliniyor. Bu bitkinin kendisi ve meyveleri, çeşitli hastalıklara karşı koruma ve iyileştirme sağladığı söylendi.

ATGÖZÜ OTU NEDİR?

Atgözü otu, nemli yerlerde bulunan, 1 metre boyunda, bileşikgiller familyasından bir ot olduğunun altı çizildi.

Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlak olduğunun altı çizildi.

Çiçekleri sarı renkli, acı ve kokulu olduğu ifade edildi. Kökü kalın ve etlidir. Meyveleri fıstık kozalağına benzeyen küçük tohumlardır.

MUCİZE OTUN FAYDALARI...

Mide sağlığını destekler. Balgamı temizler. Mikroplara karşı etkilidir. Vücuttaki fazla tuzu dışarı atar. Üremi, nefrit, sistit, idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıklarda yararlıdır. Nefes almayı kolaylaştırır. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Kaşıntıyı azaltır.

NASIL KULLANILIR?

Atgözü otunu kullanmak için, kaynamış suya bir miktar atgözü otu katarak 10 dakika kadar bekletmek yeterlidir.

Bu şifalı bitki çayını günde bir bardak içerek tansiyonunuzu düzenleyebilirsiniz. Ancak fazla tüketmek mide bulantısına neden olabilir.

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