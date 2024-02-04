Selenyum eksikliği nelere yol açar

Selenyumu vücut kendi kendine üretemez. Bu yüzden beslenme, bu mineralin yeterli alınmasında çok önemlidir. Selenyumun pek çok faydası, "selenoprotein" adı verilen selenyum içeren proteinler sayesinde gerçekleşir. Eksikliği ise erken yaşlanmaya yol açar. İşte Selenyum'un gizemleri...

Selenyum, vücutta zararlı olan serbest radikallerle mücadele eder. Ancak eksikliği, bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesine neden olur. Bu da beden yaşının, normal yaşa göre daha fazla olmasına sebep olabilir. Selenyum, endokrin, bağışıklık ve kardiyovasküler sistemlerde çok önemli bir rol oynar. Hatta tiroid hormonlarının dönüşümü, selenyumla bağlantılı enzimler tarafından sağlanır.

Selenyum, DNA sentezine de katılan değerli bir mineraldir. Hatta üreme, enfeksiyonlara karşı koruma gibi vücuttaki birçok işleve dahil olur. Vücudun gereksinim duyduğu selenyum miktarı, kişiye göre değişir. 14 yaşından büyük kişiler için günde 55 mikrogram yeterli iken, hamileler ve emziren kadınlar için bu miktar, 70 mikrograma kadar çıkabilir. Dünyada 500 milyon ile 1 milyar arasında kişinin selenyum eksikliği çektiği tahmin ediliyor. Diyaliz tedavisi görenler, HIV virüsü taşıyanlar, bu riskle daha çok karşılaşıyor. Crohn hastalığı veya çölyak hastalığı olan kişilerde de selenyum emilimi zorlaştığı için, bu mineralin eksikliği daha sık görülebiliyor. İşte selenyum eksikliğinin belirtileri şunlar...

SİSLİ ZİHİN

Selenyum eksikliği, zihinsel durumu etkiler. Zihinsel sis olarak adlandırılan bu durum, diğer belirtilerle birlikte sorun oluşturur. Yapılan araştırmalar, selenyum eksikliğinin yaşlılarda daha kötü bir bilişsel performansla bağlantılı olduğunu gösterdi.

YORGUNLUK

Yorgunluk, birçok eksikliğin sonucu olabilir. Ama selenyum eksikliğinde de sık rastlanır. Bunun sebebi selenyum mineralinin normal tiroid işlevlerinde yaptığı değişiklik.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADIĞINDA

Az selenyum, bulaşıcı hastalıklara karşı insanı savunmasız bırakır. Zararsız bakteriler bile yaşamı tehlikeye atan bir hastalık seviyesine ulaşabilir. Bu yüzden, eksikliği çok büyük problemlere yol açan selenyumun vücuttaki seviyesinin belirlenmesi çok önemli.

SELENYUMLU BESİNLER NELERDİR?

Balık çeşitleri:

on balığı, sardalye, pisi balığı ve somon günlük selenyumu sağlayabilir.

Hindi Eti:

100 gramında günlük selenyumun %46'sı vardır.

Tavuk göğüs eti:

Derisiz 100 gramında selenyumun %39'u vardır.

Kırmızı et:

Sığır eti, kuzu eti ciğer selenyum açısından zengindir.



Brezilya cevizi:

tanesi selenyumun tamamını sağlar. İçinde fosfor, bakır ve doymuş yağ bulunur.



Ay Çekirdeği:

Kavrulmuş 100 gramında günlük selenyumun yüzde 100'ü vardır. İstiridye, yumurta, tahıllar, sarımsak, esmer pirinç, mantar yulaf ve soğan da selenyum içerir.



