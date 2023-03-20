Kasko yaptırmazsak ne olur?

Araç sahipleri, bu sigortayı yaptırarak çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek maddi kayıpları sigorta şirketine devredebilirler. Yani bir nevi kendilerini güvence altına alabilirler. Ancak birçok araç sahibi kasko sigortası yaptırmadan araçlarını kullanmayı tercih ediyor. Peki, kasko yaptırmazsanız ne olur?

İlk olarak, kasko sigortası yaptırmamanın en temel sonucu, aracınıza gelebilecek çeşitli zararların maliyetinin size kalacağıdır. Örneğin, aracınıza bir kaza sonrası oluşan hasar veya hırsızlık durumunda, tamir ve değişim maliyetleri size ait olacaktır. Bu durumda, beklenmedik bir maddi yükümlülükle karşılaşabilir ve bütçenizi zorlayabilirsiniz. Kasko sigortası yaptırmadığınız zaman maddi yükümlülüklerin artabileceği detayını unutmadan hareket etmelisiniz.

Kasko sigortası yaptırmamanın bir diğer sonucu, kaza sonrası aracınızın tamir süresinin uzamasıdır. Kasko sigortası olan araç sahipleri, araçlarını sigorta şirketine bildirerek, onların yönlendirmesiyle en uygun tamir merkezine yönlendirilirler. Böylece, tamir süreci daha kısa sürede tamamlanır. Fakat kasko sigortası olmayan araç sahipleri, tamir sürecinde daha fazla uğraş ve zaman kaybedebilirler.

Kasko Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Aracınızın piyasa değeri düşükse kasko sigortası yaptırmak, maliyetli bir seçenek olabilir. Örneğin, aracınızın değeri 100.000 TL'nin altında ise yaptıracağınız kasko sigortasının maliyeti, aracınıza gelebilecek zararın maliyetinden daha yüksek olabilir. Bu durumda, aracınıza sadece zorunlu trafik sigortası yaptırarak, olası risklere karşı koruma altına alabilirsiniz. Böylelikle riskler için güvenliğinizi en iyi şekilde sağlamış olursunuz.

Kasko sigortası yaptırmamanın getirdiği maddi risklerin yanı sıra, diğer riskler de bulunur. Örneğin, kasko sigortası yaptırmayan bir araç sahibi, aracına yeterli bakımı yapmadığında, daha fazla arıza ve hasar riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durumda, araç sahibi, daha fazla tamir masrafıyla karşılaşabilir.

Araç sahipleri, kasko sigortası yaptırmadan önce farklı sigorta şirketlerinin sunduğu hizmetleri ve fiyatları karşılaştırmalıdır. Sigorta şirketleri arasında büyük farklılıklar olabilir. Bazı sigorta şirketleri, düşük fiyatlar sunarken, bazıları daha kapsamlı hizmetler sunabilir. Araç sahipleri, ihtiyaçlarına en uygun kasko sigortası planını seçerek araçlarını koruma altına almalıdır. Bu noktada eğer kasko sigortası ihtiyacınız varsa siz de Generali Sigorta'yı tercih edebilir, kaskonuzu uygun fiyatlarla yaptırarak aracınızı güvence altına alabilirsiniz.