Kasları gevşeten bitkiler ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

Kaslarınızda ağrı veya kramp varsa, bunun için doğal çözümler mevcut. İşte kaslarınızı rahatlatarak sizi huzura kavuşturacak olan bitkiler…

Hangi bitkiler kasları rahatlatır? İşte bu bitkilerin listesi…

Bayır turpu

Stres kaynaklı kas tutulması ve krampını giderir. Banyo suyuna katıp, 10 dakika kadar banyoda kalmanız yeterli olacaktır.

Lavanta

Lavanta çiçeği yağı kas ağrılarını azaltır. Doğal bir kas rahatlatıcıdır. Kaslara dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulanmalıdır.

Şeytan tırnağı

Artrit ve diğer kas rahatsızlıklarında etkilidir. Kas rahatlatıcı özelliği vardır.

Nane yağı

Nane yağı tutulan kaslara dairesel hareketlerle sürüldüğünde ağrıyı alır ve kası gevşetir.

Papatya

Papatya doğal bir kas gevşetici ve sakinleştiricidir. Kas spazmlarını ve kas ağrılarını hafifletir. Ayrıca baş ağrısı, gerginlik gibi durumlara da iyi gelir. Papatya iltihap önleyici özelliği ile uzun zamandır kullanılmaktadır.

Kava kökü

Kramp giren ve kasılan kasları gevşetmek için kullanılır. Sakinleştirici ve gerginlik gidericidir.

Kedi otu

Kas spazmları ile ilgili tüm problemlerde yüzyıllardır kullanılır. Özellikle boyun tutulmalarında çok faydalıdır.

Kedi nanesi

Kedi nanesi aslında bir nane çeşididir. Asya ve Kuzey Amerika’da yetişir. Yatıştırıcı ve kas gevşetici etkisi vardır. Eklem ve yumuşak doku yaralanmalarında şişliği indirir.

Kırmızı biber

Kas kramp ağrılarını hafifletir.