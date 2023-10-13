Beşbıyık bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen beşbıyık bitkisi dikkat çekti.

BEŞBIYIK BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; kış aylarında yaprak döken, eğri büğrü gövdeli, dallı budaklı küçük bir ağaçtır.

Çiçekleri beyaz veya pembe renklidir. Meyvesi, buruk ve hoşa gitmeyen bir tattadır. Etlidir. 5 bölmesi vardır. İyice olgunlaştıktan sonra yenir.

BEŞBIYIK BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine yardım eder.

-Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar.

-İncebağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi giderir.

-Kan dolaşımını düzenler.

-Sinirleri güçlendirir.

-Mide hastalıklarında faydalıdır.

-Lumbago ve nikriste kullanılır.

-Ana karnındaki ceninin düşmesini önler.

- Kilo vermek isteyenlere destek oluyor.

-Vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.

-Öksürüğe çözüm oluyor

-Nefes darlığı gibi sorunların çözümünde önemli roller üstlenebiliyor

-Ağız içindeki yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor

-Böbrek ve karaciğer sağlığını koruyor

BEŞBIYIK BİTKİSİ NASIL YENİR?

Yumuşayıp olgunlaşmış muşmulaları güzelce yıkayıp temizledikten sonra kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek taze taze tüketebilirsiniz. Her meyve gibi muşmula da en fazla faydayı taze taze yendiğinde sağlar.

Tadından hoşlanmıyor ya da bir nedenle taze halini yiyemiyorsanız yine olgunlaşmış muşmulaların kabuklarını ve çekirdeklerini güzelce ayıklayıp püre haline getirerek marmelat ve reçel kullanılan tüm hamur işlerinde değerlendirebilir, dilerseniz çikolata kremasıyla bir karıştırarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Bunun dışında çok yumuşamamış olan muşmulaları dilim dilim doğrayıp çekirdeklerini çıkararak çayını demleyebilirsiniz. Muşmula çayı tarifini tam olarak isterseniz muşmula çayı nasıl yapılır anlatalım: 1 litre suyun içine yaklaşık 1avuç kadar dilimlediğiniz muşmulalardan koyun ve kaynatın. Kaynayan çayı süzgeçle süzüp ılımasını bekleyin ve içine damak tadınıza uygun miktarda bal koyarak afiyetle tüketin.

Bunun yanı sıra muşmula ağacının yapraklarından hazırlanan bir muşmula çayı olduğunu ve aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu çayı da içebileceğinizi ve fazla olgunlaşmamış muşmulalar ile sirke de yapabileceğinizi söylemeden geçmiş olmayalım.