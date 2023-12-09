Kassam Tugayları Gazze'de 19 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 19 İsrail askeri aracının tamamen ya da kısmen imha edildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Kassam Tugayları Gazze'de 19 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentinin Eş-Şucaiyye ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Şeyh Rıdvan bölgesinde İsrail ordusuna yönelik düzenlenen saldırılar hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Han Yunus'ta bir grup İsrail askerinin hedef alındığı saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Han Yunus'ta ayrıca bir askeri personel aracı kullanılamaz hale getirildi, 3 askeri araç da "Yasin-105" roketleriyle hedef alındı, bu araçlardan bazıları patlama sonucu yandı.

Gazze kentinin Eş-Şucaiyye Mahallesinde 9 askeri araç ve Şeyh Rıdvan'da 6 araç "Yasin-105" roketleriyle vuruldu, Zeytun Mahallesinde de İsrail piyade kuvvetleri hedef alındı.

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