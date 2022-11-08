Kastamonu Bozkurt’ta icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mahallesi 509 ada 24 parsel sayılı tapuda altı dükkan olan iki katlı kargir ev olarak kayıtlı taşınmaz satışa konudur. Her ne kadar tapu kaydında altı dükkân olan iki katlı kâgir ev niteliğinde kayıtlı ise de; yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde yapı bulunmadığı, yapının yıkıldığı, taşınmaz üzerine yeni yapı yapılmak üzere hafriyat çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz Bozkurt Belediye Sınırları ve Uygulama İmar Plan Sınırları içinde bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. İlçe merkezinde bulunmaktadır. Taşınmazın imar planı Bitişik Nizam, 5 katlı Ticaret + Konut alanındadır. Taks: 1,00 ve Kaks :5,00 dır. Taşınmaz İlçe merkezinde bulunmaktadır.

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