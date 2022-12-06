Kastamonu İl Özel İdaresi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kastamonu İl Özel İdaresi, bünyesine Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Opersatörü olmak üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi ise 8 aralık 2022 olarak açıklandı.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Kastamonu ili mülki sınırları içinde en az 6 aydır. (05.06.2022 tarihinden öncesi) ikamet ediyor olmak,

2. Üniversitelerin en az Lisans bölümünden mezun olmak, C

3. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında eğitim sertifikasına sahip olmak,

4. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

6. İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, (06.12.1988 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak)

7. Seyahat engeli olmaksızın arazi'şartlarında çalışabilir olduğunu belgelemek, (Bu belge sınavı kazanarak işe alınmaya hak kazananlardan istenecektir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (Başvuru sırasında İdare tarafından verilecektir.}

2. 1.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,

3. Sürücü Belgesi Fotokopisi,

4. Diploma ve Sertifika Fotokopisi (E-Devlet Kapısından)

5. Askerlik Terhis Belgesi (F-Devlet Kapısından)

6. Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu (E-Devlet Kapısından).

7. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet Kapısından)

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Başvuru evrakları 09 Aralık 2022 tarihinde komisyon tarafından kontrol edilecek, ilana uygun olmayan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Uygulamalı veya sözlü sınava katılması uygun adayların isimleri İdaremizin www.kastamonuozęlidare.gov.tr web

sayfasında ilan edilecektir. İlan metninde adayların sınava gireceği tarih, saat ve sınav yerleri belirtilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Uygulamalı sınavda başarılı olabilmek için taban puan 60'dır. Altında puan alanlar elenecektir.

4. 60 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

5. Uygulamalı sınav sonucunun %70'i, sözlü sınavın %30'u almarak oluşan not, adayın sınav notudur.

6. En yüksek not baz alınarak asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.