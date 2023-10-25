Kastamonu'da 20 evin kül olduğu yangın havadan görüntülendi

Yangın, elektrik direğinden başlayarak rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekibi müdahale etti.

Yangına Helikopterle Destek

Yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için çalıştı. Yangına ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter de havadan müdahale etti.

Yanan Köy Havadan Görüntülendi

Yangın sonucunda 20 ev tamamen yandı. Yanan köyün havadan çekilen görüntüleri, yangının şiddetini gözler önüne serdi.