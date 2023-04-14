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3 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında 1 kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:23
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Kastamonu’da 3 katlı evde yangın

3 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesi Beltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 3 katlı bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Hayriye Çelik, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Hayriye Çelik’in eşi Mustafa Çelik ise yangından yaralı kurtuldu. Mustafa Çelik ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler küle dönen evde Hayriye Çelik'in cansız bedenin çıkartılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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