Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA'nın haberine göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.D. isimli şahsın İstanbul’dan satın aldığı uyuşturucu maddeleri Taşköprü ilçesinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından, takibe alınan M.D. isimli şahsın ev e iş yerinde arama yapıldı. Aramada 1 miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Son Haberler
İki kadın her yerde aranıyor Güncel
İki kadın her yerde aranıyor
Toz fırtınası ABD'yi birbirine kattı. 6 kişi öldü Dünya
Toz fırtınası ABD'yi birbirine kattı. 6 kişi öldü
Çebi'nin 'Valerien tercihinden pişman değilim' sözleri Beşiktaş taraftarını küplere bindirdi Spor
Çebi'nin 'Valerien tercihinden pişman değilim' sözleri Beşiktaş taraftarını küplere bindirdi
Gezegenlerin ağırlık ölçüsü nasıl alınır? Teknoloji - Otomotiv
Gezegenlerin ağırlık ölçüsü nasıl alınır?
Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi Ekonomi
Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama
Mevsim geçişlerinde gribi önleyecek besinler ortaya çıktı Sağlık
Mevsim geçişlerinde gribi önleyecek besinler ortaya çıktı