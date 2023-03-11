Yol kenarına atılan izmarit yangın çıkardı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti sebebiyle ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan orman yangınına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğanyurt, Küre ve İnebolu ilçelerinden gelen ekipler müdahale etti.

BİR HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle 1 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.