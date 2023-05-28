Katar'da Türkiye'nin seçimi için Mısırlı oy kullandı. Alnındaki lekeye dikkat edin. Açıklaması içeride

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında oy kullanma işlemleri sona erdi. Dış temsilcilikler, gümrükler ve sınır kapılarında kullanılan oylar Ankara’ya geldi.

Yurt dışında oy kullanma işlemlerinin gerçekleştiği yerlerden biri de Katar’daki Türk büyükelçiliği oldu. Katar’da oy kullananlar arasında bir Mısırlının da olduğu ortaya çıktı. Mısırlı kişinin oy kullanması Katar’daki büyükelçilikte çekilen fotoğrafı ile ortaya çıktı.

ALNINDAKİ İZ DİKKAT ÇEKTİ

Katar’da oy kullanan Mısırlının alnındaki iz dikkat çekti. Söz konusu izin sebebi merak konusu oldu. İzin sebebinin alnında oluşan nasırdan kaynaklandığı düşünülüyor. Katar Büyükelçiliği’nde fotoğrafı çıkan Mısırlının bağlı bulunduğu mezhebin namaz kılma şeklinden ötürü alnında nasıl kaynaklı iz oluştuğu tahmin ediliyor.

İŞTE O İZİN SEBEBİ

Mısır’da nüfusun yüzde 90’ından fazlasını oluşturan Müslüman nüfusunun önemli bir kısmını Şafiler ve Malikiler oluşturuyor. Özellikle Caferilerde namaz kılarken secde küçük bir taşın üzerine yapılıyor. Secde halı veya kilime değil möhür olarak da bilinen taşın üzerine yapılıyor. Oy kullanan Mısırlının alnındaki izin küçük bir taşa sürekli olarak secde ettiği için oluştuğu tahmin ediliyor.