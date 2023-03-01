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Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması

PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'ye, işkence ve adam kaçırma şikayetinin ardından Paris’te üç farklı mahkeme tarafından soruşturulmaya başlatıldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 00:04
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Katarlı Nasser Al-Khelaifi, işkence ve adam kaçırma suçlaması

Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
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Paris Saint-Germain'in patronu Katarlı Nasser Al-Khelaifi, işkence ve adam kaçırma şikayetinin ardından Paris’te üç farklı mahkeme tarafından soruşturuluyor.
Şikayetçi, PSG başkanı hakkında hassas bilgilere sahip olduğu ve Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı yer olarak seçilmesinde usulsüzlükler olduğunu kanıtlayacak önemli belgelere sahip olduğu iddiasıyla işkence gören Tayeb Benabderrahmane.

L'Equipe gazetesine konuşan Benabderrahmane'nin avukatları, "Bu hikayenin ifşasının sonunda Fransız adalet sisteminin soruşturma konusu olmasından çok mutluyuz” dedi.

Fransız kaynağı, şikayetçinin aylarca sorguya çekildiğini ve psikolojik baskıya maruz kaldığını, Kasım 2020'de PSG başkanını da içerecek hassas ve önemli belgeler içeren bir USB'yi teslim ettikten sonra serbest bırakıldığını iddia etti.

L'Equipe ayrıca kurbanın, Al-Khelaifi'nin 2026 ve 2030 Dünya Kupalarının haklarının satışında uzlaşmacı belgelerin yayınlanmasını engelleyecek bir gizlilik anlaşması imzalaması karşılığında özgürlüğünü elde ettiğini iddia etti.


 


 

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