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Katipler greve gitti: Davalar ertelendi 

İspanya'da katiplerin grevi nedeniyle 134 binden fazla dava ertelendi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:51
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Katipler greve gitti

Katipler greve gitti: Davalar ertelendi 
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İspanya'da mahkemede görev yapan katiplerin 24 Ocak'ta başlattığı süresiz grev nedeniyle şimdiye kadar 134 binden fazla davanın ertelendiği bildirildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, mahkemelerde görev yapan katiplerin başlattığı grev ülkedeki adalet sistemini sekteye uğrattı.

Grev komitesi, şimdiye kadar 134 binden fazla davanın ertelendiğini açıkladı.

Ülke genelinde sayıları 4 bin 300'ü bulan katipler, maaşlarının adil bir şekilde artırılmasını istiyor.

Adalet Bakanlığı, 3 yıllık ortalama yüzde 14,76'lık maaş artışı yapıldığını açıklamıştı.

Taleplerinin "hükümet tarafından karşılanmadığı ve maaş artışının istenilen düzeyde olmadığı" gerekçesiyle katipler, 24 Ocak'ta süresiz grev başlattı.

Adalet Bakanlığı ise grevi sonlandırmak için müzakerelere devam ediyor.

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