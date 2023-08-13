Katlanabilir akıllı telefon üreticilerine yeni şartlar geldi. Google'dan flaş hamle

Katlanabilir telefonların, ne kadar katlanıp açıldıktan sonra mekanik yapısının bozulacağına dair kullanıcıların kafasında soru işaretleri vardı. Google duruma el attı ve sorunu çözebilmek için akıllı telefon üreticilerine bazı şartlar sundu.

Katlanabilir akıllı telefon üreticilerine yeni şartlar geldi. Google'dan flaş hamle

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Katlanabilir akıllı telefonların mekanik yapısının ne zaman bozulacağına dair kullanıcıların merak ettiği soruna Google çare bulmak için kolları sıvadı.

Yapılan testlerde kullanıcılara sunulan garantilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Google, üretilecek katlanabilir akıllı telefon modellerinin en az 200 bin kez açılıp kapanabilecek dayanıklılıkta olması gerektiği şartını sundu. Bu şartla birlikte birçok markanın yaklaşık 120 binlik dayanımının ötesine geçilmesini zorunlu kılacağı ifade edildi.

Google’ın şart koştuğu bu değer, telefonunun ekranını günde 100 kez açıp kapatan bir kullanıcının yaklaşık 5 yıllık, günde 50 kez açıp kapatan bir kullanıcının ise yaklaşık 10 yıllık kullanımı anlamına geliyor.

Google'ın bir diğer şartı ise 200 bin kez açılıp kapandıktan sonra yüzde 80 oranında bir dayanıma sahip olması. Bu da akıllara Galaxy Z Flip 5’te karşılaşılan menteşe sorunlarını getirdi.

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