Asgari ücretin yıllık ne kadar olacağını saatler önce herkes biliyordu. Niye toplantı yapıyor gibi yapıyorsunuz?

Yıllık asgari ücrete zammın açıklanmasına saatler kala kulis bilgisi gelmişti. Yeniçağ da asgari ücretin ne kadar olacağını duyurmuştu.

Gelen bilgilerde tarafların 15.962 lirada mutabık olduğu ancak Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda bin liralık artış yapılacağı bildirilmişti. Yani ortalama 17 bin lirayı bulacağını paylaşmıştık.

Öte yandan 2 gün önce de Cem Küçük, asgari ücretin ne kadar olacağını canlı yayında açıklamıştı.

Küçük katıldığı TGRT programında komisyonun asgari ücret için 16.000 TL rakamını belirlediği ancak Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurduğu, 17 binin bütçeye uyup uymayacağının araştırılmasını istediğini söylemişti.

Dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı yapmak için toplandı. Herkes saatler önce hatta günler önce asgari ücretin ne kadar olacağını biliyordu.

Toplantı yapıyormuş gibi yapan komisyon boşuna toplanıp çay içti.

Ayrıca Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin, “17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AKP yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor” ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYON ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI: 17 BİN 2 TL

Yeni asgari ücreti komisyon duyurdu. Net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Dolayısıyla asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.