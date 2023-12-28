Asgari ücretin yıllık ne kadar olacağını saatler önce herkes biliyordu. Niye toplantı yapıyor gibi yapıyorsunuz?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Asgari ücretin yıllık ne kadar olacağını saatler önce herkes biliyordu. Niye toplantı yapıyor gibi yapıyorsunuz?
Türkiye’de komedi oynanıyor. Yeniçağ asgari ücret açıklanmadan saatler önce gelen son kulis bilgisini yayınlamıştı. 2 gün önce ise yandaş Cem Küçük asgari ücretin ne kadar olacağını açıklamıştı...

Yıllık asgari ücrete zammın açıklanmasına saatler kala kulis bilgisi gelmişti. Yeniçağ da asgari ücretin ne kadar olacağını duyurmuştu.

Gelen bilgilerde tarafların 15.962 lirada mutabık olduğu ancak Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda bin liralık artış yapılacağı bildirilmişti. Yani ortalama 17 bin lirayı bulacağını paylaşmıştık.

1103235.webp

Öte yandan 2 gün önce de Cem Küçük, asgari ücretin ne kadar olacağını canlı yayında açıklamıştı.

Küçük katıldığı TGRT programında komisyonun asgari ücret için 16.000 TL rakamını belirlediği ancak Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurduğu, 17 binin bütçeye uyup uymayacağının araştırılmasını istediğini söylemişti.

Dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı yapmak için toplandı. Herkes saatler önce hatta günler önce asgari ücretin ne kadar olacağını biliyordu.

aaaps.jpg

Toplantı yapıyormuş gibi yapan komisyon boşuna toplanıp çay içti.

Ayrıca Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin, “17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AKP yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor” ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYON ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI: 17 BİN 2 TL

Yeni asgari ücreti komisyon duyurdu. Net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Dolayısıyla asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.

sss.webp

İlgili Haberler
Katma değerli ihracatın 'anahtarı' tasarımda. Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması sonuçları belli oldu
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücret belli oldu
Erdoğan'dan asgari ücreti belirleyen son talimat ortaya çıktı. Toplantıya saatler kala kulis sızdı
Yandaşların kralı Cem Küçük asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı
Son Haberler
Avrupa ve Türkiye’nin En İyi Balı - Toros Dağı Bal Sağlık
Avrupa ve Türkiye’nin En İyi Balı - Toros Dağı Bal
Kamyon araçları betona buladı. O anlar saniye saniye kamareda Gündem
Kamyon araçları betona buladı. O anlar saniye saniye kamareda
Visa’dan 2024’te 5 önemli trend Ekonomi
Visa’dan 2024’te 5 önemli trend
Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı. Kesik eşek başı astılar Dünya
Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı. Kesik eşek başı astılar
Diyet sırasında tok tutan besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyet sırasında tok tutan besinler ortaya çıktı
Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu Ekonomi
Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu
İshalden neler ve nereler sorumlu Sağlık
İshalden neler ve nereler sorumlu