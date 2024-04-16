Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Bahçelievler Mahallesi Okuducu Apartmanı'nda oturduğu sırada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasının ardından Nur1 Yaşam alanında konteyner kentte engelli çocuğuyla yaşayan Asya Akkaya, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısı yaparak polisleri adrese davet eden Akkaya, ekipleri pasta ve çiçek buketleriyle karşılayarak sürpriz yapmayı başardı. Polis ekipleri, bu jest karşısında Akkaya'ya teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.