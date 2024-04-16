Kızlarının odasına yaptığı tasarım büyüledi

İki kızının odası için özgün bir tasarım yaparak büyük beğeni toplayan bir baba, sosyal medyada adeta fenomen haline geldi. Duvara "Güzel ve Çirkin" masalının unutulmaz karakteri Prenses Belle'in resmini boyayan baba, aynı zamanda bu karakterin eline entegre ettiği kitap rafıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu yaratıcı tasarım, kızlarının odasına sadece estetik değil aynı zamanda işlevsel bir öğe de kazandırdı. Baba tarafından yapılan bu özgün tasarım, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti ve takdir topladı.