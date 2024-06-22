Kavşakta çarpıştılar durmadan yollarına devam ettiler

Bu olay, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Plakası 07LKK 60 olan ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, 'U' dönüşü yaparken, kimliği belirsiz başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 'U' dönüşü yapan otomobilin tamponu yerinden çıkarak yola savruldu, ancak her iki araç da olay yerinde durmadı.

Güvenlik kameralarını inceleyen işletme çalışanları, gece saatlerinde Alanya'dan Manavgat yönüne doğru ilerlerken, yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan bir otomobilin, Manavgat'tan Alanya yönüne giden başka bir araç tarafından çarpıldığını ve bu çarpışma sonucu tamponun düştüğünü gözlemlediler. Kamera kayıtlarında, her iki aracın da kazadan sonra durmadan yoluna devam ettiği tespit edildi. Şimdi, işletme görevlileri, yoldan topladıkları ve üzerinde plaka bulunan tamponu, sahibinin gelip almasını bekliyorlar.